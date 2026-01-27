Турпоток на Соловки в 2025 году снизился из-за прохладного лета

Число туристов сократилось примерно на 20%

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Число туристов на Соловках в 2025 году по сравнению с 2024 годом сократилось примерно на 20%, архипелаг посетили около 42 тыс. человек, рассказала ТАСС руководитель Дирекции по развитию Соловецкого архипелага Светлана Зеновская. Основная причина спада турпотока - прохладное лето.

"В 2025 году Соловецкие острова посетили около 42 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом наблюдается корректировка в сторону меньших цифр. Это связано с нестабильными погодными условиями в начале сезона, в частности прохладным июнем, который повлиял на комфортность поездок, хотя спрос на организованные туры оставался высоким, особенно в июле и августе", - сказала Зеновская.

В 2024 году Соловки посетили 52,7 тыс. человек, в 2023 году на архипелаг приезжали примерно 50,2 тыс. паломников, трудников, туристов и экскурсантов. В 2020-2022 гг. был значительный спад туристского потока из-за ковидных ограничений.

Установленный учеными лимит на посещение Соловецкого архипелага составляет 60 тыс. человек в год для сохранения уникальной хрупкой экосистемы объекта ЮНЕСКО. Этот порог учитывает антропогенную нагрузку и позволяет избежать перегрузки инфраструктуры.

Основной поток туристов приезжает на Соловки из крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области и Карелии, также острова посещают туристы со всей страны, приплывающие на теплоходах. Иностранные гости составляют меньшую долю, в основном они приезжают из стран СНГ.

Как отметила собеседница агентства, потенциал для развития туризма на Соловках значителен, особенно в части зимнего отдыха. "Туроператоры предлагают перераспределить потоки для снижения летней нагрузки и продления сезона. Зимние программы, включая паломничество и экотуризм, уже вызывают интерес, а национальный туристский маршрут "Сокровенный север - от Архангельска до Соловков" пользуется большим спросом, в том числе в межсезонье", - пояснила она.