В Крыму заменили почти половину вывесок на иностранных языках

Зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков отметил, что в Симферополе процесс идет достаточно медленно, но выразил уверенность в том, что ситуация изменится

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Предприниматели Республики Крым заменили почти половину из более 1 тыс. вывесок на иностранных языках, за исключением тех, что имеют товарные знаки на латинице. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков.

Федеральный закон о русификации брендов запрещает с 1 марта 2026 года вывески, указатели и информационные таблички на иностранных языках. Для оформления вывесок могут применяться государственные языки республик или иные языки народов Российской Федерации. Запрет не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Нарушителям грозят штрафы.

"Благодаря проведенной работе, в 2025 году было заменено более 400 вывесок из 1 089 на иностранных языках на вывески с надписями на кириллице. При этом, вроде бы, есть еще 1 124 вывески с торговым знаком. Но так ли это, надо разобраться", - сказал он.

Цеков добавил, что медленно работа в части смены вывесок продвигается в крымской столице, городе Симферополе, однако выразил уверенность в том, что ситуация изменится.