Врач Соколов рассказал, какая еда поможет побороть зимнюю депрессию

Преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН отметил, что для снижения риска депрессивных симптомов необходимо употребление сельди, минтая или скумбрии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Достаточное потребление рыбы снижает риск депрессивных симптомов, особенно зимой. Как сообщил ТАСС врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов, минтай, скумбрия, сельдь и сардины помогают поддерживать работу мозга и уменьшать проявления депрессии за счет высокого содержания омега-3 и магния.

Как отметил специалист, жители высоких широт чаще сталкиваются с сезонным аффективным расстройством в зимний период, при этом в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5 оно рассматривается как разновидность депрессивного или биполярного расстройства.

"Лечение депрессии требует тщательного изучения причин и комплексного подхода. Одной медикаментозной терапии зачастую бывает недостаточно. Необходимо корректировать образ жизни и, в первую очередь, питание. Важнейший элемент для профилактики депрессивных расстройств и эффективное вспомогательное средство к стандартной антидепрессивной терапии - это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и магний", - рассказал Соколов.

Оптимальным источником омега-3 и магния, по его словам, является морская рыба холодных вод, включая минтай, скумбрию, сельдь и сардины. При этом, отметил эксперт, лишь чуть более трети россиян (32%) хорошо осведомлены о пользе рыбы для работы мозга и нервной системы.

Соколов рекомендовал включать рыбу в рацион не реже двух раз в неделю, подчеркнув, что достаточное потребление омега-3 и магния может усилить эффект основной терапии и снизить риск сезонной зимней хандры.