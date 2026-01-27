Названа самая популярная книга Салтыкова-Щедрина среди россиян

По данным издательской группы "Эксмо-АСТ", речь идет о сатирическом романе-хронике "История одного города"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спрос на книги Михаила Салтыкова-Щедрина увеличился на 65% с 2022 года, а самой популярной книгой писателя является сатирический роман-хроника "История одного города". Об этом говорится в исследовании издательской группы "Эксмо-АСТ", которое есть в распоряжении ТАСС.

"По данным издательства АСТ, за последние четыре года спрос на книги Михаила Салтыкова-Щедрина увеличился на 65%. В издательстве "Азбука" фиксируют рост продаж в 2025 году на 20% в штуках по сравнению с 2024 годом, при этом наибольшая активность пришлась на ноябрь и декабрь - месяцы перед юбилеем писателя. Спрос на творчество автора остается стабильным, его произведения регулярно занимают верхние строки рейтингов продаж. Самой популярной книгой писателя, по данным издательств "АСТ-Азбука" и "Эксмо", является сатирический роман-хроника "История одного города", - говорится в сообщении.

По данным издательств "АСТ", "Азбука" и "Эксмо", в топ популярных произведений Салтыкова-Щедрина также вошли сборник "Сказки", роман "Господа Головлевы" и роман-хроника "Дневник провинциала в Петербурге".

Отмечается, что исследование читательского интереса приурочено к 200-летию со дня рождения автора 27 января. Также в честь юбилея "Эксмо" выпустит дополнительный тираж "Истории одного города" в серии "Магистраль. Главный тренд", а феврале планируется релиз аудиокниги "История одного города" в "звездной" озвучке.