Матвиенко: память о подвиге освобождения Ленинграда должна жить в каждом поколении

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что ни одному городу не удалось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Освобождение Ленинграда от фашистской блокады стало бессмертным подвигом граждан и воинов, память о нем должна жить в каждом поколении. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

"82 года назад закрылась одна из самых героических и трагических страниц в истории Великой Отечественной войны - 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. <…> Полное освобождение Ленинграда от блокады - бессмертный подвиг его жителей и защитников, ставший для всего мира символом любви к Родине, несгибаемой человеческой воли и отваги. Память о нем должна жить в каждом поколении. Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах", - приводит слова Матвиенко пресс-служба СФ.

Матвиенко подчеркнула, что ни одному городу не удалось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду. По ее словам, блокада стала тяжелейшим испытанием для сотен тысяч человек. "Гитлеровские войска отрезали город от остальной страны, планируя захватить и уничтожить его. Но враг не смог сломить дух ленинградцев. Несмотря на голод, холод, потерю родных и близких, постоянные удары немецкой артиллерии и авиации, ленинградцы жили, работали и боролись. Годы обороны города вобрали в себя безмерное людское горе и боль утрат", - отметила она.

В этом году отмечается 82-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, она продолжалась 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор - оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.