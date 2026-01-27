Bloomberg: в работе совместного предприятия TikTok в США произошел сбой

Возникшие проблемы помешали миллионам американцев публиковать видео, получать доступ к своим лентам или видеть актуальные показатели вовлеченности, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC столкнулось с серьезным сбоем в работе всего лишь через несколько дней после запуска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, предприятие в США с контрольным пакетом акций, принадлежащим нескольким крупным американским компаниям, работает над устранением "крупного инфраструктурного сбоя, вызванного отключением электроэнергии в центре обработки данных".

Проблемы, поразившие в воскресенье систему, помешали миллионам американцев публиковать видео, получать доступ к своим лентам или видеть актуальные показатели вовлеченности, говорится в сообщении.

В состав компании, как отмечалось ранее, вошли три управляющих инвестора - Silver Lake, Oracle и MGX. Каждый из них владеет 15% акций. Китайская ByteDance сохраняет 19,9% акций совместного предприятия. Среди других инвесторов - Susquehanna, Dragoneer, DFO и семейный офис председателя совета директоров Dell Майкла Делла и другие.

Генеральным директором назначен Адам Прессер, ранее работавший в TikTok USDS, TikTok и Booz Allen Hamilton. В совет директоров преимущественно вошли американцы.

По данным аналитической компании Sensor Tower, TikTok стал самым скачиваемым приложением в США в 2021 и 2022 годах. В настоящее время TikTok используют около 170 млн американцев, что составляет примерно половину населения страны.