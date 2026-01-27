В Москве в ночь на 27 января предварительно выпало около 20% месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что скорость юго-западного ветра ночью достигала 13-14 м/с

Кадры обстановки на дорогах Москвы © ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Почти пятая часть от месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в Москве по предварительным данным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, за минувшую ночь уже выпало, в пересчёте на воду, 9 мм осадков - это около пятой части (18%) от месячной нормы", - написал он. Синоптик отметил, что окончательные данные будут известны после 9 утра.

Также Леус сообщил, что скорость юго-западного ветра ночью достигала 13-14 м/с. По его словам, временами сильные снегопады продолжатся в течение дня, а ветер постепенно ослабеет.