В Волгоградской области около 2 тыс. человек примут участие в поисковых работах

В плане работ на 2026 год на территории региона 51 мероприятие

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек из регионов России и стран ближнего зарубежья примут участие в поисковых экспедициях на территории Волгоградской области в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин.

"Участие в поисковых экспедициях примут около 2 тыс. человек - не только волгоградские поисковики, но и представители Астраханской, Саратовской, Ростовской областей, а также Донецкой Народной Республики и Новороссии. Традиционно приезжают жители Приморского края, Иркутской и Оренбургской областей, Татарстана и Башкирии. Запланировано участие поисковиков из Казахстана и Белоруссии, - сказал собеседник агентства. - В плане работ на 2026 год на территории Волгоградской области 51 мероприятие. Это как различные комплексные выезды на места боев, так и разведывательные или периодические экспедиции".

Орешкин отметил, что поисковыми работами будут охвачены все районы Волгоградской области, где велись боевые действия в годы Великой Отечественной войны, а также прилегающие территории, где могли падать сбитые самолеты. Кроме того, будут обследованы территории, где располагались медицинские лагеря.

"Помимо Волгограда и Городищенского района мы стараемся закрыть белые пятна и вести поиски там, где проходили в основном летние бои, когда противник рвался к Сталинграду - это Клетский, Суровикинский, Октябрьский, Светлоярский районы, - отметил Орешкин. - Мы ищем информацию в архивных документах, различных материалах и даже в самих донесениях о потерях".

В годы Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области проходили ожесточенные бои. Одним из крупнейших сражений за всю историю войны стала Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года). Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы над немецко-фашистскими захватчиками. Битва продолжалась 200 суток и разворачивалась на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. Число участников с обеих сторон доходило до 2,1 млн человек одновременно.