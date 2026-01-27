Трутнев: дополнительная спецтехника для вывоза мусора на Камчатке не нужна

Полномочный представитель президента РФ в ДФО поручил губернатору региона Владимиру Солодову принять меры для решения проблемы

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /ТАСС/. Дополнительная спецтехника в большинстве случаев для вывоза мусора на Камчатке в условиях ликвидации последствий снегопадов не нужна. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Очень грустная ситуация с вывозкой мусора. Правда, Владимир Викторович, для вывоза мусора вам дополнительная какая-то спецтехника в значительной части случаев не нужна. Это просто называется разгильдяйство со стороны коммунальных служб", - сказал он.

Трутнев поручил губернатору региона Владимиру Солодову принять меры для решения проблемы. "Я бы хотел от вас получить эту информацию. Причем такую, знаете, в порядке решений. Не просто вы кого-то поругали, а нужно решение принимать. Когда чрезвычайная ситуация, а люди не могут принять необходимые меры, значит, надо менять людей", - сказал он.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС муниципального уровня. Высота сугробов в Петропавловске-Камчатском достигает трех-четырех этажей, в первые дни после удара стихии люди передвигались по городу на лыжах, снегоходах, в пригороде - на собачьих упряжках. Для помощи региону в ликвидации последствий циклонов Приморье, Сахалин и Москва выделили снегоуборочную технику.