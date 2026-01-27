В Ростове-на-Дону устранили аварию, из-за которой дома и детсад были без тепла

В регионе минус 16 градусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Коммунальщики устранили аварию на трубопроводе в Ростове-на-Дону, из-за которой 26 января шесть многоквартирных домов и детский сад оставались без горячей воды и тепла при температуре на улице минус 11 градусов. Об этом сообщили в "Ростовских тепловых сетях".

Ранее в компании сообщили об аварии на трубопроводе в районе улицы Содружества.

"Ремонт на Содружества завершен", - говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону, согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", минус 16 градусов.