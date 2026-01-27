Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет самолетов до 12:00 мск

В аэропорту добавили, что авиакомпании корректируют расписание полетов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево закрыт на прилет воздушных судов с 09:00 мск до 12:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в аэропорту.

"Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09:00 мск до 12:00 мск", - говорится в сообщении.

В Шереметьево добавили, что авиакомпании корректируют расписание полетов.