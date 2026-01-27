В Подмосковье проживают около 500 жителей блокадного Ленинграда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 500 жителей блокадного Ленинграда проживают в настоящее время в Московской области. Для ветеранов доступны региональные меры поддержки, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно в этот день в Московской области чествуют жителей блокадного Ленинграда.

"В Подмосковье сегодня проживают порядка 500 жителей блокадного Ленинграда. Для нас важно, чтобы каждый из них чувствовал внимание и заботу. Наши дорогие ветераны регулярно проходят диспансеризацию, получают санаторно-курортное лечение, находятся под социальным сопровождением, а при необходимости - проходят реабилитацию. Регулярное обследование ветеранов позволяет оперативно знать о нуждах и потребностях каждого из них и помогать адресно", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В министерстве добавили, что ветеранам доступны различные меры социальной поддержки. Среди них - бесплатные путевки в санатории, предоставление льгот на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, социальное обслуживание и реабилитацию, а также ежегодные и ежемесячные выплаты.

Как уточнили в пресс-службе, каждого ветерана региона, награжденного знаком "Жителю блокадного Ленинграда", поздравили и подарили открытку от губернатора Московской области Андрей Воробьева.