Bloomberg: израильтяне столкнулись с самым масштабным психологическим кризисом

Многие страдают от ПТСР из-за конфликта в секторе Газа, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Тысячи израильтян страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в результате конфликта в секторе Газа, из-за чего в стране наблюдается самый масштабный кризис в сфере ментального здоровья. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам израильской некоммерческой организации Natal, данные которой приводит агентство, прямые и косвенные издержки текущего состояния населения Израиля могут достичь $160 млрд в ближайшие пять лет. В число имеющихся проблем входят снижение производительности, рост числа хронических заболеваний и случаев домашнего насилия. Согласно исследованию, на которое опирается Natal, около 625 тыс. израильтян из 10-миллионного населения страны уже испытали или испытают психологические последствия конфликта, а у 60-80 тыс. человек разовьются психологические проблемы, которые помешают им реинтегрироваться в рынок труда.

В реабилитационном подразделении Минобороны Израиля на лечении находятся 32 тыс. военнослужащих с психическими расстройствами и ПТСР. При этом 13 тыс. человек из этого числа попали в больницу за последние два года, то есть во время боевых действий. К 2028 году, считают в ведомстве, число пациентов в специализированном учреждении может достичь 50 тыс.

В публикации также говорится, что даже если перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС сохранится, число получивших психологическую травму в результате конфликта будет только расти. "Как показывает имеющийся опыт, на решение этой проблемы уйдет 20-30 лет", - заявил агентству эксперт из Тель-Авивского университета Яир Бар-Хаим.

В целом, по оценкам израильских экспертов, в стране диагностировано не только самое высокое количество случаев ПТСР, но и рекордное число случаев депрессии и тревожного расстройства.

Ситуация вокруг сектора Газа

В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. 26 января израильские военные вернули из сектора Газа останки последнего израильтянина, числившегося в списке заложников.

Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение радикального движения ХАМАС, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.