Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановили

Введенные ранее ограничения сняли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Снабжение электроэнергией потребителей в Мурманской области восстановлено после повреждения нескольких линий электропередачи из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Минэнерго РФ.

"Благодаря слаженной работе специалистов ПАО "Россети Северо-Запад" к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительных работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Минэнерго продолжает координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения.