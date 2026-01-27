В МВД Подмосковья предупредили об осложнениях на дорогах из-за погоды

Пешеходам советуют передвигаться с осторожностью, использовать устойчивую обувь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. МВД Подмосковья предупредило о том, что дорожная обстановка осложнена погодными условиями, и призвало водителей и пешеходов к бдительности.

"Внимание: дорожная обстановка осложнена погодными условиями! Госавтоинспекция Подмосковья призывает водителей и пешеходов к максимальной бдительности на дорогах", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полиции в целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуют водителям избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и интервал. Пешеходам советуют передвигаться с осторожностью, использовать устойчивую обувь.