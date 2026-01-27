ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ветерана СВО назначили руководителем департамента ОЭЗ "Оренбуржье"

Караман Утегенов был участником региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья"
09:46

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Восьмой участник региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" для ветеранов специальной военной операции (СВО) Караман Утегенов трудоустроен в Оренбургской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Участник региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" Караман Утегенов назначен на должность руководителя департамента развития и инфраструктурных проектов ОЭЗ "Оренбуржье". Это уже восьмое трудоустройство среди 33 ветеранов СВО, которые вышли в финал обучения", - написал губернатор.

По словам главы региона, Утегенов также прошел обучение в рамках проекта "СВОй бизнес - дело героев". Мужчина получил грант на реализацию личного проекта, а также стал наставником нового потока предпринимательского проекта, старт которого намечен на февраль.

"Ценно, что в профессиональное сообщество Оренбуржья активно вливаются участники СВО - люди с сильным характером и четким пониманием целей", - отметил Солнцев, пожелав Утегенову дальнейших достижений.

В Оренбургской области с 14 февраля 2025 года реализуется аналог программы "Время героев" - кадровый проект "Герои Оренбуржья". На первом этапе в адрес оргкомитета поступило 510 заявок, на последнем определены 33 финалиста программы. 1 августа дан старт онлайн-обучению, очный модуль состоялся осенью 2025 года. Все финалисты будут трудоустроены, сообщали ранее в правительстве региона. 

