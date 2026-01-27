Отели Мурманска разместили более 100 человек, оставшихся без электричества

В основном жилье предоставили семьям с детьми

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Более 100 человек, оставшихся без электричества после обрушения опор ЛЭП, разместили отели Мурманска. В основном жилье предоставили семьям с детьми, самому младшему из которых всего 12 дней, сообщили в Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.

"Мурманские отели продолжают помогать семьям с детьми. За три дня отели приняли на временное размещение уже более 100 человек. Преимущественно, это семьи с детьми до трех лет или с несколькими детьми. Самой младшей гостье - 12 дней. Самая большая семья - с 5 детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мурманчане могут обратиться в мурманские гостиницы, чтобы искупать ребенка, уложить его спать. Обратиться можно круглосуточно, уточнив наличие мест.