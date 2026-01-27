Петербург возглавил "зеленый" рейтинг развития туризма в России

В топ-3 регионов, сочетающих рост турпотока с принципами устойчивого развития, также вошли Москва, Нижегородская и Кемеровская области

Санкт-Петербург © Сергей Коньков/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лидером "зеленого" рейтинга развития туризма в РФ за 2025 год стал Санкт-Петербург. В топ-3 регионов, сочетающих рост турпотока с принципами устойчивого развития, также вошли Москва, Нижегородская и Кемеровская области, говорится в исследовании, разработанном международным аналитическим центром устойчивого развития туризма ВШУ РУДН совместно с российской туристической платформой "Погнали!".

"Первое место занял Санкт-Петербург - регион, который наиболее последовательно внедряет стандарты устойчивого туризма в условиях высокого турпотока. На втором месте - Москва, где также удается обеспечивать высокую туристическую привлекательность при одновременном учете экологических и социальных факторов. Третье место разделили Нижегородская и Кемеровская области: оба региона формируют аутентичный и конкурентоспособный туристический продукт, опираясь на культурные, исторические и природные особенности территории", - говорится в исследовании.

Отмечается, что ключевым вызовом для регионов РФ остается интеграция принципов устойчивого развития туризма в систему государственного управления. По данным аналитиков, условием устойчивой трансформации туристической отрасли в регионах является интеграция экологических и социальных аспектов в стратегические и программные документы. В большинстве случаев эти вопросы либо не отражены, либо рассматриваются формально.

Как указано в итогах исследования, вовлеченность регионов в повестку устойчивого туризма растет ежегодно. Так, уже 80 субъектов РФ предоставили развернутые ответы на запросы составителей рейтинга, раскрыв реализуемые ими инициативы в сфере устойчивого развития туризма.

Для расчета рейтинга использованы 15 показателей оценки, сгруппированных в четырех тематических блоках: "Трансформация государственного управления туризмом", "Экология и антропогенная нагрузка", "Оценка и управление рисками" и "Инфраструктура для устойчивого туризма".