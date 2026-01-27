Народный фронт и МГУ запустят курс по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Народный фронт совместно с факультетом психологии МГУ имени М. В. Ломоносова запустит курс, посвященный адаптации ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Как сообщили ТАСС в Народном фронте, он будет доступен на сайте движения с 23 февраля.

Курс подготовлен для ветеранов, которые захотят разобраться, как преодолеть психологические трудности, которые появляются после участия в боевых действиях. Параллельно Народный фронт и МГУ запустят отбор участников на курс наставничества по принципу "равный - равному", чтобы в дальнейшем ветераны СВО могли помогать в адаптации другим вернувшимся бойцам.

"Когда мы смотрим цифры опросов Народного фронта, то видим, что около 86% ребят не обращаются за психологической помощью. Похоже, это тот случай, когда нужно создать центр решения за границами существующей системы. Потому что Минздрав абсолютно прав, когда говорит, что психологическую помощь должны оказывать дипломированные специалисты. Но практика показывает, что бойцы к ним не идут, а помощь им нужна, поэтому этот курс для ветеранов так важен", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Курс "Адаптация ветеранов СВО" будет состоять из модулей, которые включают информацию о боевых и посттравматических стрессовых расстройствах и их последствиях, социально-психологическом сопровождении участников боевых действий, способах преодоления жизненных кризисов, профилактике зависимостей и других важных аспектах адаптации.

Кроме того, Народный фронт совместно с Министерством здравоохранения РФ, Институтом Сербского и Сеченовским университетом подготовит программу психологического сопровождения для вдов ветеранов СВО и семей пропавших без вести.