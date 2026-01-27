В Испании хотят запретить детям посещать корриду

Это предусмотрено в расширении закона о всесторонней защите детей и подростков от насилия, сообщила глава министерства по делам детей и молодежи Сира Рего

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Министерство по делам детей и молодежи Испании предлагает запретить несовершеннолетним посещать корриду. Об этом сообщила глава ведомства Сира Рего.

"Дети и подростки не смогут участвовать или присутствовать на мероприятиях, где совершается насилие над животными, как, [например], коррида, - написала министр в соцсети Bluesky. - Это предусмотрено в расширении закона о всесторонней защите детей и подростков от насилия, которое мы предлагаем".

Испания славится различными шоу и праздниками с участием быков. Коррида является традиционным испанским зрелищем и представляет собой бой тореадора с быком, по завершении которого животное, как правило, убивают. В королевстве также регулярно устраивают забеги с быками. Каждый год (чаще всего во время летних каникул) во многих деревнях и небольших городках королевства проходят гулянья, где коров и быков выпускают из загонов на улицы, а люди бегают от них. Образ быков и тореадоров стал своего рода визитной карточкой страны. Тем не менее, по версии одного опроса, более половины испанцев выступают за запрет корриды.