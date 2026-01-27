В Москве цена за расчистку авто от снега варьируется от 490 рублей до 5 тыс. рублей

Согласно информации на сайте "Авито", исполнители уточняют условия в зависимости от района и объема работ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объявления о расчистке машины, парковочного места или гаража от снега появляются на сайте "Авито". Стоимость такой услуги варьируется от 490 рублей до 5 тыс. рублей, следует из данных, которые изучил ТАСС.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что в Москве установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, за ночь на вторник в городе выпало 11 мм осадков, это более 20% от нормы всего января.

"Откопаю машину быстро, любой сложности - 490 рублей", - говорится в одном из предложений.

Другие исполнители уточняют условия в зависимости от района и объема работ. Так, в Бескудниково расчистку автомобиля оценивают "от 2 тыс. рублей", при выезде в другие районы прибавляют "+ 500 рублей". Дополнительно предлагается очистка кузова "+ 500 рублей", отмечается наличие инвентаря - "лопата есть, щетки есть". Среди условий также указывается предоплата и аванс: "предоплата 500 рублей, аванс перед началом работы 50%".

В объявлениях встречаются предложения по расчистке не только автомобиля, но и территории рядом: "откопаем ваш автомобиль, гараж, парковочное место на стоянке - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей", - пишут авторы. Некоторые подчеркивают формат работы: "работаем вдвоем, делаем все аккуратно, быстро и качественно", а также перечисляют районы выезда - "Кунцево, Крылатское и ближайшие", с возможностью приехать и в другие части города. Отдельно отмечается: "цена зависит от сложности случая", а если автомобиль "застрял - поможем выехать".

В центре столицы стоимость выше. "В Хамовниках оплата 5 тыс.: быстро и аккуратно, подъеду в течение 5-10 минут", - говорится в одном из объявлений.

Есть и предложения с плавающей ценой в зависимости от условий на месте. Так, исполнитель работающий в районах Люблино, Марьино, Текстильщики и Кузьминки указывает: "за 4 тыс. могу помочь убрать снег от авто (откопать машину)", уточняя, что цена минимальная "если совсем рядом и не надо носить снег далеко". При необходимости переносить снег на расстояние "15 метров и больше" стоимость будет выше. Также отмечается ограничение: "снег под соседние авто и на дорогу не сбрасываю - во избежание претензий".