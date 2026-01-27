Матвиенко поздравила председателя Заксобрания Свердловской области с юбилеем

Председатель Совета Федерации отметила вклад Людмилы Бабушкиной в развитие региона

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину с 75-летием, отметив ее личный вклад в развитие региона.

"Вы всегда опирались и опираетесь на точное знание положения дел на всех уровнях, умеете слышать и учитывать мнение людей, понимаете, как решать их вопросы системно, как масштабировать положительные примеры. В этой связи хочу отметить Ваш большой личный вклад в создание в Свердловской области прочной законодательной базы, направленной на укрепление экономики и социальной сферы не только региона, но и всего Среднего Урала", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме, которая приводится на сайте СФ.

Матвиенко также подчеркнула, что богатый опыт Бабушкиной востребован и на федеральном уровне, благодаря ее эффективной работе в президиуме Совета законодателей, где она представляет Уральский федеральный округ.