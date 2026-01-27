В Петербурге полуденный выстрел посвятили 82-й годовщине снятия блокады

Выстрел совершил житель блокадного Ленинграда, который провел в городе все 872 дня осады, Герман Смирнов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел из орудия Государева бастиона Петропавловской крепости прозвучал в честь 82 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщила пресс-служба Государственного музея истории города, выстрел совершил житель блокадного Ленинграда, проведший в городе все 872 дня осады, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Герман Смирнов.

"Родился 15 сентября 1937 года в г. Ленинграде; житель блокадного Ленинграда (все 900 дней). Трудовую деятельность начал с 18 лет, совмещая ее с учебой в Ленинградском электротехническом институте связи им. М.А. Бонч-Бруевича. С 1955 по 1997 г.г. - сотрудник предприятий военно-промышленного комплекса г. Ленинграда (Санкт-Петербурга) по проектированию и производству автоматизированных систем управления и вычислительной техники", - отметили в пресс-службе музея.

Память о блокаде

В полдень в Воскресенском Смольном соборе началась панихида по всем погибшим в годы войны и блокады. В 13:00 здесь прозвучат 900 ударов в колокол, расположенный перед входом в собор, и будут зажжены 900 свечей.

Поминальные службы прошли и в других знаковых для истории блокады местах. В Успенском (Блокадном) храме после Божественной литургии настоятель иерей Алексий Магазенков совершил панихиду.

Это место имеет особый статус: Успенская церковь является храмом-памятником жертвам блокады Ленинграда. Во время строительства многие жители города, ветераны, родственники погибших во время войны ленинградцев вносили пожертвования на храмовые кирпичики, на которых они писали имена своих умерших во время блокады близких. Больше восьми тысяч кирпичей с именами жертв блокады уложено в стены Успенской церкви. Здесь также располагалось кладбище, где в годы войны ленинградцы хоронили умерших от голода и холода людей.

На Серафимовском кладбище после Божественной литургии в Серафимовском храме совершили заупокойную литию у поклонного креста на месте захоронения погибших в годы блокады.

История этой церкви неразрывно связана с военными годами: Серафимовская церковь была одной из десяти действовавших в осажденном Ленинграде православных церквей. Ее колокола возвестили жителям о полном снятии блокады в 1944 году.

Между тем, этот день является не только днем памяти, но и днем благодарности за освобождение. Престольный праздник отметит в этот день и храм равноапостольной Нины в Полежаевском парке. Именно в день памяти этой святой Ленинград был освобожден от фашистской блокады. В храме хранится особый образ "Предстательство святой Нины о граде Петрове", где помимо самой святой изображены будни блокадного города, молящиеся вместе с митрополитом Алексием (Симанским) люди, ленинградские святыни, божественное покровительство городу на Неве и его жителям.

О блокаде

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, - стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.