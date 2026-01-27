Минздрав продлил работу врачам без аккредитации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минздрав России определил ситуации, когда люди могут работать в медицине и фармации без обязательной проверки знаний (аккредитации) или без специального сертификата, и продлил действие аккредитаций до конца 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю определить прилагаемые к настоящему приказу случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста", - говорится в документе.

Специалисты с сертификатом, если они начали работу до 2021 года, а их сертификат специалиста заканчивается в 2025 году, смогут продолжить работать без прохождения аккредитации до конца 2026 года. Это особенно важно, чтобы в медицинских и фармацевтических организациях не возникли проблемы с персоналом.

Такие меры помогут сохранить работу медицинских учреждений и фармацевтических компаний и дадут время специалистам подготовиться и пройти процедуру аккредитации. Приказ вступил в силу и будет действовать до 1 января 2027 года.