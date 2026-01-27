В Китае не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах

По оценке специалистов КНР, риски появления этого вируса в китайских регионах существуют, однако они незначительны

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайские медицинские учреждения не выявили случаев заражения вирусом Нипах по стране. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Как прокомментировало ведомство, указанное заболевание в последнее время распространено в основном в Западной Бенгалии - штате на востоке Индии, который не граничит с Китаем. По оценке специалистов КНР, риски появления этого вируса в китайских регионах существуют, однако они незначительны.

В то же время центр напоминает о необходимости усиления профилактических мер с учетом возможных завозных случаев. В случае появления характерных для этого вируса симптомов, китайские медики предлагают немедленно обратиться за помощью и сообщить о контактах с предполагаемым источником заражения.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген из семейства Парамиксовирусов, который присутствует в организмах некоторых летучих лисиц и собак. Эти тропические животные похожи на летучих мышей, но весят до 6 кг. Через надкушенные ими фрукты заражаются люди.

Впервые Нипах выявлен в 1999 году, когда произошла вспышка заболевания среди фермеров-свиноводов в Малайзии и Сингапуре, которые, видимо, кормили животных фруктами, надкушенными летучими лисицами. В 2001 году вирус был впервые зарегистрирован в Бангладеш и в Западной Бенгалии. В случае заражения на ранних стадиях отмечаются высокая температура, головная боль, мышечная боль, слабость, что похоже на тяжелые случаи гриппа.