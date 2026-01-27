Аэропорт Шереметьево работает без ограничений

Рабочие смены личного состава аэропорта усилены для обслуживания рейсов и пассажиров в сложных метеоусловиях

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево на данный момент работает без ограничений на фоне снегопада, сообщили в аэропорту. Всего с 27 января в аэропорту очистили взлетно-посадочные полосы 31 раз.

"Аэропорт Шереметьево работает без ограничений и в полном объеме обслуживает авиакомпании и пассажиров на вылет и прилет. Производственные службы аэропорта Шереметьево продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями для стабильного обслуживания рейсов на вылет и прилет по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении.

В Шереметьево отметили, что рабочие смены личного состава аэропорта усилены для обслуживания рейсов и пассажиров в сложных метеоусловиях.

За 27 января в период с 00:00 до 11:00 мск Шереметьево обеспечил выполнение 185 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 112 рейсов на вылет и 73 рейса на прилет.

"Аэродромная служба аэропорта Шереметьево использует в работе более 90 единиц спецтехники. С 27 января 00:00 мск службы аэропорта 31 раз очистили взлетно-посадочные полосы, сохраняя при этом попеременные взлет и посадку рейсов. Данные мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности полетов, что является для крупнейшего транспортного объекта абсолютным приоритетом", - отметили в Шереметьево.

Количество свободных посадочных мест в зонах ожидания, бизнес-залах, комнатах матери и ребенка, а также залах повышенной комфортности для маломобильных пассажиров - достаточное, добавили в аэропорту.