Пострадавших в ДТП под Горячим Ключом направили на амбулаторное лечение

Они получили несерьезные травмы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием 20 автомобилей на трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом в Краснодарском крае направлены на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции края.

"У них (пострадавших в ДТП под Горячим Ключом - прим. ТАСС) амбулаторное лечение, - сказал собеседник агентства. - Травмы несерьезные".

По данным синоптиков, в Краснодарском крае 27 января гололед на дорогах сохраняется, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит от минус 5 градусов в северных районах до плюс 3 - на юге, в целом ожидается потепление до плюс 13 градусов к концу рабочей недели. В южных районах региона в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.