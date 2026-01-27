Верховный суд объяснил причины реформы кассации на решения мировых судей

Инициатива направлена на снижение судебной нагрузки и повышение контроля со стороны высших судов регионов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Инициированная Верховным судом России реформа кассационного обжалования решений мировых судов направлена на снижение судебной нагрузки и повышение контроля со стороны высших судов регионов. Это отмечалось на заседании Пленума Верховного суда России под председательством Игоря Краснова, где были одобрены для внесения в Госдуму законопроекты, предусматривающие передачу кассационной инстанции на решения мировых судей от окружных кассационных судов в президиумы высших региональных судов.

"По существу в законопроектах идет речь о восстановлении президиумов верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов в качестве первого звена в системе судов кассационной инстанции применительно к проверке и пересмотру решений мировых судей", - подчеркивалось на заседании пленума.

Реформа в судебной системе была инициирована по итогам анализа судебной практики созданных шесть лет назад кассационных судов и многочисленных предложений нижестоящих судов, поступивших в рабочую группу по совершенствованию деятельности судебной системы РФ.

Перегрузка кассационных судов

Анализ показал, что судебная система нуждается в совершенствовании с учетом проблем правоприменения. Первая и основная - чрезмерная нагрузка судей кассационных судов. За 2025 год они рассмотрели 2 438 уголовных дел, 12 238 гражданских, 285 административных дел и 21 548 жалоб и представлений по делам об административных правонарушениях, поступивших от мировых судей (что составляет более 8% уголовных, 7% гражданских и более 60% дел об административных правонарушениях в общей структуре дел, рассмотренных кассационными судами). Средняя нагрузка на одного судью кассационного суда составила более 62 жалоб и дел в месяц. При штатной численности в 891 судью в 9 кассационных судах работает 750 судей, не хватает 140 судей. За последние шесть лет из кассационных судов ушли в отставку 200 судей. Частичная передача кассационных жалоб региональным судам позволит снизить нагрузку на кассационные суды, что важно для повышения качества правосудия в стране в целом, отмечалось на заседании Пленума.

Контроль региональных судов

Другой проблемой стало отсутствие процессуального контроля высших региональных судов за мировыми судьями. Хотя высшие суды регионов имеют обязанности по комплектованию, участвуют в аттестации и повышении квалификации мировых судей и в целом отвечают за качество правосудия в регионе, на сегодня они практически полностью утратили процессуальный контроль за деятельностью мировых судей и даже возможность обобщения и изучения их судебной практики, хотя являются вышестоящей инстанцией по отношению к мировых судьям. Вступившие в силу решения мировых судей рассматриваются в кассационном порядке минуя верховные, областные и краевые суды.

Предложенная Верховным судом инициатива не сопряжена с концентрацией в одном суде различных инстанций по одному и тому же делу, сократит сроки рассмотрения жалоб и расходы на передачу дел в кассационные инстанции.

Восстановление процессуальных полномочий президиумов региональных судов "это не шаг назад, это адекватное реагирование высшей судебной инстанции страны на современные проблемы правоприменения, выявленные практикой кассационного пересмотра решений мировых судей", - подчеркивалось на заседании Пленума.

Отмена сплошной кассации

С учетом характера и уровня сложности дел, подсудных мировому судье, в законопроектах предлагается вместо сплошной кассации предусмотреть выборочную кассацию на решения мировых судей, когда судья может отказать в передаче жалобы на рассмотрение при отсутствии оснований для пересмотра в кассационном порядке. Тем самым, для мировых судей предлагается сделать выборочную кассацию по гражданским и административным делам (по уголовным делам и сейчас действует выборочная кассация - прим. ТАСС).

В Верховном суде напомнили, что решения мировых судей в порядке второй кассации могут обжаловаться в Верховном суде. "Представляется, что таких гарантий вполне достаточно для эффективной судебной защиты, восстановления нарушенных прав и обеспечения правосудности судебных актов мировых судей", - отмечено на Пленуме.

Государственное правовое управление президента РФ поддержало направленность законодательной инициативы высшей судебной инстанции. В свою очередь Генпрокуратура, Минюст и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ концептуально поддержали законопроекты, но высказали замечания о дополнительном обосновании отказа от сплошной кассации в пользу выборочной. Предполагается, что работа над законопроектами будет продолжена и после их внесения в Госдуму, в том числе при подготовке поправок ко второму чтению.