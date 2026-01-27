Росприроднадзор готовит предостережение по незаконному причалу на Истринском водохранилище

Земельный участок, на котором находится пирс, принадлежит Алле Пугачевой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования готовит предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства после проверки пристани на Истринском водохранилище в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее СМИ отмечали, что земельный участок, на котором находится пирс, принадлежит певице Алле Пугачевой.

"Росприроднадзор по итогам рассмотрения обращения готовит предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. В нем будет указано, что собственнику земельного участка необходимо принять меры по осуществлению хозяйственной деятельности в соответствии с установленными Водным кодексом требованиями", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что, вопреки распространенной в ряде СМИ информации, вопрос сноса объектов, расположенных в природоохранной зоне, не относится к компетенции Росприроднадзора.