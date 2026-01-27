Министр транспорта вручил Ковальчуку памятную медаль за активное сотрудничество

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин вручил научному руководителю Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку медаль памяти архитектора и инженера, одного из создателей транспортной системы в России Августина Бетанкура. Импровизированная церемония состоялась на пленарной сессии форума новых материалов, химии и технологий AMTExpo 2026, которая проходит в Москве в Национальном центре "Россия".

"Нам очень важна фундаментальная основа транспортного образования. Мы понимаем, что нам нужно Корпус инженеров путей сообщения, который сейчас Российский университет транспорта, собрать с учетом опоры на науку, с учетом опоры на инженерные компетенции. Августин Бетанкур был человеком, который все это придумал. У нас есть медаль его памяти. Михаил Валентинович, разрешите, я вам ее вручу как человеку, с которым мы вместе идем вперед", - сказал министр.

Министр упомянул сотрудничество с НИЦ "Курчатовский институт" в области транспорта, новых материалов и новой энергетики

Форум посвящен технологическому лидерству отечественной промышленности. Он является ключевой площадкой для обсуждения реализации национального проекта "Новые материалы и химия", инициированного Минпромторгом РФ. В фокусе проекта восстановление критических технологий в сфере малотоннажной химии и создание материалов нового поколения для высокотехнологичных секторов экономики.