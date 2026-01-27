Статья

Свой чужой ребенок: спустя 34 года две семьи в Приморье нашли своих настоящих сыновей

В 1989 году в роддоме небольшого города Лесозаводска в Приморском крае у двух советских семей — Степановых и Москальковых — появились долгожданные сыновья. Только спустя 34 года обе семьи узнали, что воспитывают не своих кровных детей. Сейчас семьи, отношения в которых были разрушены, пытаются добиться компенсации от государства. ТАСС разбирался в причинах и последствиях, которые повлекла за собой роковая случайность

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Саяпин/ ТАСС

"Сергей какой-то не ваш"

Сергей Степанов и Андрей Москальков родились в один день, 13 декабря 1989 года. Их матери не были знакомы, но в момент встречи с детьми в послеродовом отделении заметили странное: на выписку персонал принес двух новорожденных с одинаковыми бирками, с фамилией Степанов, рассказала ТАСС одна из матерей, Наталья Степанова. Врачи убедили рожениц: все в порядке, они все проверили. Наталья вспоминает: когда родился сын, ей было всего 17 лет, речь о проверке генетики тогда даже не шла, и врачи были исключительно убедительны. "Оба — русые, сероглазые, замотаны как куколки, одни только головы видны. Я второго ребенка не разглядывала, но у Сергея заметила, что бровки очерчены как у взрослого — вот и все отличительные черты", — вспоминает Наталья.

Когда с фамилиями разобрались, младенцев Сережу Степанова и Андрюшу Москалькова родители забрали домой. И о том, что их перепутали в роддоме и дома, где они выросли, не их родные, узнали спустя много лет, рассказали ТАСС Сергей Степанов и его адвокат Александр Зорин.

Сергей Степанов вспоминает, что, пока рос, стал замечать, что не похож на родственников ни по характеру, ни по внешности. Подруги матери в шутку однажды сказали: "Какой-то Сергей не ваш". Наталья, когда родила второго и третьего ребенка, видела, что они, в отличие от Сергея, на отца похожи. "Все думали, может, он в прадеда какого пошел. Вспоминали, конечно, про эти бирки в роддоме, но все отшучивались", — говорит она.

Искать сверстников сына в социальных сетях Наталья Степанова стала, когда он был уже взрослым. Так она нашла Андрея Москалькова и его мать. "Я вбила дату и место рождения, в "Одноклассниках" нашла двоих ребят. Увидела фотографию одного из них — это было просто отражение моего среднего сына и моего мужа", — рассказывает Наталья. После этого семьи пережили две ДНК-экспертизы. Первая прошла буквально в прямом эфире — семьи участвовали в передаче "ДНК" на НТВ. Вторую экспертизу делали для юридического подтверждения — документы понадобились в суде. Обе подтвердили: Андрея Москалькова и Сергея Степанова перепутали, и воспитывающие их люди по крови им не родные. Эта неприятная неожиданность буквально разрушила обе семьи, уверен Сергей.

Судебные тяжбы и их последствия

По словам адвоката Сергея Степанова, случившееся плохо отразилось на состоянии его клиента. "С матерью, которая меня воспитала, у меня хорошие отношения. С биологической — не общаемся. С биологическим отцом поддерживаем отношения, а с отцом, который воспитал меня, общаемся натянуто", — перечисляет в свою очередь Сергей. Он признается — замкнулся, ушел в себя, принял решение больше заниматься собственной семьей.

"Судьба второго подмененного ребенка, Андрея Москалькова, сложилась плохо. Он стал злоупотреблять алкоголем, попал в колонию. В общем и целом — в обеих семьях произошла трагедия", — говорит адвокат. Галина Москалькова не сразу нашла в себе силы признать, что ее ребенка перепутали, вспоминает Наталья. В первый раз женщины долго говорили, обменивались фотографиями родных, сравнивали лица. Позже Наталья поговорила и с Андреем — тот признался, что с шести лет жил с отцом, который не занимался его воспитанием: семья состояла на учете, мальчика хотели забрать в детский дом, но оставили.

Ребенок от бедности воровал, позже попал в колонию. Наталья признается — простить Галину, что та оставила сына с отцом, она не может. У женщины болит душа за своего кровного ребенка, но и Сергея она считает своим сыном. Судьба Андрея — это следствие неправильного воспитания, уверена женщина. Он прожил с родными четыре года, но измениться до конца у него не получилось. Недавно Андрей уехал служить на СВО.

Тяжело пережила случившееся вся их семья, говорит Наталья Степанова. Дети задавались вопросом: "Сережа нам не брат?", мама Натальи плакала вместе с ней, муж переживал случившееся в себе.

Вопрос фактического родства

В первую очередь Сергей захотел навести порядок в документах. Как следует из постановления Корсаковского городского суда Сахалинской области (есть в распоряжении ТАСС), он обратился в суд с иском к родителям из обеих семей, чтобы изменить свое свидетельство о рождении и признать биологическое родство. Для телешоу экспертизу проводила одна лаборатория. Поскольку документы в роддоме города Лесозаводска были уничтожены за сроком давности — их хранят всего пять лет, — в качестве дополнительного доказательства была проведена повторная экспертиза, которая подтвердила — детей перепутали. Суд признал родителями Сергея Степанова Галину и Федора Москальковых и постановил изменить записи в акте о рождении.

Сергею не дает покоя мысль: а как сложилась бы его жизнь и жизнь Андрея, если бы их не перепутали? "За нас все решила случайность — как у нас жизнь пройдет, по каким рельсам. Я считаю, что это несправедливо. И особенно то, что за это никто не понесет наказания в силу времени", — объясняет Степанов.

Обе семьи обратились в суд с требованием компенсации морального вреда. Но формально в 1989 году, по словам Степанова, ответственности за такие ошибки и не было. Ответственность за подобную врачебную ошибку была введена после 1991 года. "Все остальные идентичные случаи, которые произошли уже после 1991 года, — судебная практика по этим делам имеется, компенсации выплачиваются, но мы родились чуть раньше, и нам, получается, некого привлекать", — поясняет Сергей.

"Суды отказывают по формальному признаку, что якобы в 1989 году не было не только секса в СССР, но и морального вреда. Поэтому компенсировать не надо", — иронизирует адвокат Александр Зорин. На данный момент суды двух инстанций приняли решение не в пользу Сергея.

Что касается медперсонала, принимающего роды, — одна акушерка уже умерла, а остальных участников следствие не может найти. "Установили еще двух людей, но понять их текущее местоположение, чтобы их опросить, не могут", — отмечает Степанов.

По соображениям Конституции

Адвокат Александр Зорин намерен поднять вопрос защиты прав потерпевших в Конституционном и Верховном судах. По его словам, факт врачебной ошибки признан и изменения в свидетельство о рождении внесены, значит, отказ принять исковые требования о компенсации "нарушает конституционные принципы, в частности, равенства, заботы о детях и правопреемственности России у СССР", говорит Зорин. "Лесозаводский роддом до сих пор существует. А значит, есть юридическое лицо, работники которого причинили вред, и есть возможность взыскать моральный вред. Опять же, дети, кого отдали чужим родителям после 1991 года, получают право на компенсацию. Но дело не в том, когда произошла подмена, а когда люди это осознали", — заявляет юрист.

Сейчас суд прошел в третьей инстанции и семьи готовят жалобу в Верховный суд и в Конституционный суд. "Мы намерены изменить судебную практику, хоть и понимаем, что это будет сложно", — говорит Зорин. Со следствием продолжает диалог и Сергей — он хочет, несмотря ни на что, найти персонал роддома от 1989 года, чтобы как минимум спросить у них: "Как же так получилось?" "Простить такую ошибку медперсонала невозможно. Как не уследить за двумя детьми в маленьком роддоме, когда один родился в пять утра, а другой в шесть вечера? Или это чья-то злая цель…" — размышляет Наталья.

ТАСС обратился за комментариями в роддом города Лесозаводск, к семье Москальковых, минздрав Приморья.

Вадим Белозерцев, Елизавета Медведкина, Юния Алеева