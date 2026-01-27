В Бердянске из-за сильного обледенения теплотрасс без отопления остаются 32 дома

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, диагностика, проведенная специалистами, также показала, что часть трубопроводов повреждены

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Сильное обледенение надземных участков теплотрасс привело к отключению отопления в 32 домах Бердянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Все городские котельные Бердянска работают в штатном режиме и вырабатывают необходимый ресурс. Однако на подводящих коммуникациях в районе ДК "Нефтехимик" и в микрорайоне Колония возникла нештатная ситуация. Из-за сильного обледенения наземных участков теплотрасс подача тепла была нарушена, что затронуло 32 жилых дома. Специализированные бригады коммунальных служб на месте. Работы по разморозке труб ведутся круглосуточно", - написал глава региона.

Он отметил, что диагностика, проведенная специалистами, показала, что часть трубопроводов повреждены.

"Это осложняет и продлевает процесс восстановления. Приоритетная задача - в максимально сжатые сроки восстановить подачу тепла в каждый дом. На месте работают аварийные службы, задействована вся необходимая техника", - написал Евгений Балицкий.