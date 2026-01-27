На улицы Екатеринбурга в память об освобождении Ленинграда вышел трамвай-лекторий

Участниками акции стали студенты высших учебных заведений города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Пассажиры одного из курсирующих по Екатеринбургу трамваев смогли погрузиться в историю освобождения блокадного Ленинграда, оказавшись на специальной памятной экскурсии от общества "Знание" и "Гортранса". Участниками акции стали студенты высших учебных заведений города, рассказали в пресс-службе уральского отделения общества.

"Трамвай-лекторий вышел на улицы Екатеринбурга в рамках Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. <…> Участниками стали студенты высших учебных заведений города. <…> Трамвай-лекторий стартовал от Южного трамвайного депо", - говорится в сообщении.

Лектор рассказала студентам об истории блокады и роли трамвая, который стал одним из символов города на Неве.

"В сентябре 1941 года нацистские войска замкнули блокадное кольцо вокруг Ленинграда, отрезав город от внешнего мира. Практически весь автопарк - грузовики, автобусы, легковые автомобили мобилизовали на фронт. Для 2,5 млн жителей трамвай стал не просто средством передвижения, а спасением - одна поездка экономила до 400 калорий, что в пересчете составляет 150 грамм современного хлеба", - отметили в пресс-службе.

В частности, участники экскурсии узнали о связи Ленинграда и Свердловска. "[Так, например,] в Свердловск из Ленинграда доставили 60 трамваев, которые были сильно повреждены пулями и осколками. Их починили и снова запустили на городские маршруты. Дело в том, что во время войны Свердловску очень не хватало подвижного состава, чтобы перевозить нужные вещи для фронта и людей, которых эвакуировали, и другие важные грузы", - отметили в обществе "Знание".