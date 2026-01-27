Минздрав Вьетнама приказал усилить контроль из-за вируса Нипах

Вирус представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых

ХАНОЙ, 27 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Вьетнама поручило органам власти на местах усилить эпидемиологический надзор, а также контроль на пограничных пунктах и в медицинских учреждениях в связи со вспышкой в Индии вируса Нипах. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

Минздрав Вьетнама выпустил предупреждение 27 января после того, как власти Индии информировали о подозрении на заражение вирусом Нипах среди медицинских работников в Западной Бенгалии. Ранее несколько крупных аэропортов азиатского региона предупредили об усилении медицинского мониторинга в связи со вспышкой этого вируса.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Нипах классифицируется как инфекционное заболевание группы А, что является самой опасной категорией по нормам сферы здравоохранения Вьетнама, с уровнем летальности от 40% до 75%. Вирус в первую очередь передается от животных к человеку, при этом передача от человека к человеку также может происходить при прямом контакте с биологическими жидкостями или выделениями инфицированных пациентов.

Чтобы снизить возможны риски заражения, Минздрав Вьетнама рекомендовал гражданам соблюдать правила пищевой безопасности такие, как употребление полностью приготовленной пищи, использование кипяченой воды, обязательное мытье фруктов перед употреблением. Также следует избегать употребления в пищу необработанных кокосов и свежего кокосового сока.

С момента выявления этой болезни в 1998 году ей заразились в мире около 1 тыс. человек. Во Вьетнаме пока не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования вирусом Нипах. В настоящее время не существует вакцины или специфического противовирусного лечения против заражения этим вирусом людей или животных.