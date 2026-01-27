На Дальнем Востоке годовщину снятия блокады Ленинграда встретили серией мероприятий

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Серия памятных мероприятий прошла по Дальнему Востоку в честь снятия блокады Ленинграда - от акции "Блокадный хлеб" до мультимедийных выставок, кинопоказов и возложения цветов к мемориалу.

Во Владивостоке возле стены памяти мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" традиционно почтили память погибших в годы блокады. На мероприятии собрались ветераны, школьники, а также студенты. В возложении цветов приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков.

По всему краю на протяжении недели проходила акция "Блокадный хлеб". В разных точках Приморья волонтеры выдавали всем желающим кусочек хлеба в упаковке с надписью "Хлеб блокадный". В Якутии при поддержке волонтеров Победы также провели акцию "Блокадный хлеб". Жители получили символический кусочек хлеба и карточки с различными фактами о том времени.

"В этом году в городе Якутске акция проводится традиционно в торговых центрах "Туймаада", "Проспект" и "Сахаэкспоцентр", а также на базе образовательных организаций - это школы, вузы, колледжи Якутска и всей республики в том числе", - рассказал ТАСС председатель регионального отделения движения волонтеров Победы Тимур Егоров. В Якутске планируется раздать более 3 тыс. кусочков хлеба, всего по республике - более 5-6 тыс. кусочков хлеба.

Мультимедийная выставка, кинопоказ и "Урок мужества"

Национальный музей Бурятии в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады представил мультимедийную выставку "900 дней мужества". Представлены плакаты и графические работы, созданные в блокадном кольце и на передовых позициях защитников Ленинграда. Экспозицию дополняют уникальные фотографии из фондов Музея Победы.

В Музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова состоялся показ документального фильма "Блокада. Всегда со мной", он собран из личных воспоминаний жителей блокадного Ленинграда и архивной кинохроники. Как сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, в республике в настоящее время живут четыре жителя блокадного Ленинграда. "Мы всячески их поддерживаем и помогаем, они обеспечены мерами государственной поддержки. Речь о ежемесячных выплатах, приоритетном доступе к социальным услугам на дому и в стационарных учреждениях", - отметила министр.

В Чите в память о блокаде Ленинграда было организовано несколько мероприятий. Так, в Забайкальской филармонии состоялась программа "Ленинград. Дневники блокады", в Военно-историческом музее Дома офицеров Забайкалья прошел "Урок мужества", а артисты Забайкальского краевого драматического театра рассказали историю многодетной матери, которая отправилась в осажденный Ленинград, чтобы найти своих детей. В Забайкальском краевом краеведческом музее школьники и студенты могли узнать о бытовой жизни блокадников, культурных занятиях детей в тот период. 

