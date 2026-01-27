РПЦ: легализация онлайн-казино не сочетается с традиционными ценностями

Введение такой меры приведет к усугублению демографической ситуации, отметил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Легализация онлайн-казино в РФ не может сочетаться с декларируемыми государством традиционными ценностями, введение этой меры приведет к усугублению демографической ситуации в стране. Такое мнение высказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее "Коммерсантъ" написал о том, что министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по совершенствованию регулирования рынка азартных игр. Министерство, в частности, предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий, сообщило издание со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма.

"Позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, когда Межрелигиозный совет [России] призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку. Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы. Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предложенная Минфином мера, если подобное предложение со стороны ведомства действительно существует, "усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией". "<...>Эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть или появятся в результате этой сомнительной меры игроманы. Люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми", - полагает представитель Русской православной церкви.