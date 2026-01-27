В Петербурге наблюдаются перебои в работе мобильного интернета

Комитет по информатизации и связи рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Жалобы на качество связи фиксируются последние два дня, подтвердили ТАСС в городском комитете по информатизации и связи, а также представители мобильных операторов.

"В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета. Комитет по информатизации и связи рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi "SPB_FREE". <…> Обращаем ваше внимание, что доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона", - пояснили в комитете.

По данным сервиса Downdetector, за последние сутки жалобы на проблемы с мобильным интернетом передали более 2,5 тыс. человек.

"По независящим от T2 причинам возможно ограничение мобильного интернета. Это связано с мерами безопасности. Востребованные онлайн-сервисы остаются доступными", - рассказали ТАСС представители оператора связи Т2.

В пресс-службе "Мегафона" уточнили также, что трудности возникли по независящим от оператора причинам. "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В МТС и Билайн не ответили на запрос.

Несмотря на ограничения в работе мобильного интернета, пользователям доступны ресурсы, включенные в "белый список", в том числе мессенджер Max и социальная сеть "ВКонтакте".