В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его смене

Авторы инициативы считают, что сохранение номера не нарушит требования безопасности, поскольку при выдаче нового документа в нем будут обновлены срок действия, причина и дата выдачи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру внутренних дел МВД Владимиру Колокольцеву с предложением сохранять номер паспорта при его замене, а также не указывать код подразделения и наименование органа, выдавшего документ. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас из-за изменения номера паспорта гражданам приходится актуализировать паспортные данные во множестве систем и организаций - в банках, на государственных порталах, в личных аккаунтах различных сервисов. По словам парламентариев, при несвоевременном обновлении информации возможны сбои при автоматической сверке данных: отмечались случаи, когда из-за смены паспортных реквизитов люди не получали положенные им социальные выплаты.

"Считаем целесообразным внедрить механизм сохранения серии и номера паспорта гражданина при его замене. <…> В связи с тем, что паспорта печатаются на бланках с уже проставленным номером, представляется целесообразным не размещать номер отдельно, а интегрировать его в структуру страницы аналогично тому, как впечатываются имя и другие персональные данные. Дополнительно предлагаем рассмотреть возможность исключения из обязательных реквизитов паспорта кода подразделения и наименования органа, выдавшего документ - эта информация избыточна в условиях цифровизации и может быть доступна по запросу через единые государственные базы данных", - указаны в тексте письма.

Авторы запроса считают, что сохранение номера не нарушит требования безопасности, поскольку при выдаче нового паспорта в нем будут обновлены срок действия, причина и дата выдачи документа. По мнению депутатов, принятие данной меры способно существенно снизить нагрузку на граждан, сэкономив им время и усилия на обновление множества данных при оформлении документов, а также упростит взаимодействие с государственными органами и банковскими учреждениями и повысит надежность цифровых сервисов: автоматическая проверка и обновление данных будут происходить без ошибок и сбоев, благодаря сохранению постоянного идентификатора.