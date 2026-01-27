Слуцкий предложил ввести ответственность за трудоустройство мигрантов в охрану

Кроме того, лидер ЛДПР призвал наделить Росгвардию правом на внеплановые проверки охранных организаций

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести ответственность за привлечение иностранных граждан к работе в охранных структурах и наделить Росгвардию правом на внеплановые проверки охранных организаций. Соответствующий законопроект партия планирует разработать в ближайшее время, сообщил ТАСС Слуцкий.

Парламентарий отметил, что формальный запрет на работу иностранцев в охране уже прописан в действующих нормах, однако многие компании оформляют мигрантов на другие должности, в том числе администраторов и уборщиков, чтобы избежать ответственности.

"Считаем необходимым законодательно расширить само понятие охранной деятельности, чтобы под него подпадали любые действия по физической защите людей и имущества, независимо от того, как это записано в трудовом договоре. Во-вторых, полностью запретить привлечение иностранных граждан к такой работе. В-третьих, требуем установить жесткую, вплоть до уголовной, ответственность для руководителей компаний, которые нарушают этот запрет и сознательно создают риски для жизни и здоровья людей", - сказал Слуцкий.

Кроме того, он предложил наделить Росгвардию полномочиями по проведению внеплановых проверок охранных организаций с целью выявления и пресечения фактов нарушений законодательства. "В ближайшее время ЛДПР подготовит и внесет в Государственную думу соответствующий законопроект", - заключил он.