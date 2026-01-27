В Белоруссии назвали минимальным риск распространения вируса Нипах

Случаев заражения нет, отметил Минздрав республики

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Риск распространения вируса Нипах в Белоруссии минимален, так как в республике отсутствуют его природные резервуары - летучие мыши - крыланы. Об этом сообщил Минздрав республики.

"Учитывая биологические свойства вируса и эндемичный характер заболевания, а также отсутствие в фауне нашей страны природных резервуаров вируса (тропических летучих мышей - крыланов), риск распространения вируса Нипах на территории Республики Беларусь минимален", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что "случаев завоза болезни, вызванной данным вирусом, на территории Республики Беларусь не зарегистрировано".

В республике есть возможность лабораторного выявления вируса Нипах с целью диагностики заболевания, заверили в ведомстве. В частности, в лаборатории биотехнологий и иммунодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья есть рекомендованные ВОЗ наборы для диагностики.

Минздрав Белоруссии напомнил, что ВОЗ классифицирует вирус Нипах как патоген высокого риска с эпидемическим потенциалом, т. е. приводящим к вспышкам заболевания. Болезнь, вызванная этим вирусом, у человека проявляется по-разному - от бессимптомного до быстро развивающихся тяжелых острых состояний.

В рамках профилактики министерство здравоохранения рекомендует туристам, отправляющимся в страны Юго-Восточной Азии и Африки, избегать контакта с больными животными, особенно летучими лисицами и мышами; избегать тесного физического контакта с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний; тщательно мыть руки, фрукты и овощи, не пить из непроверенных источников.