Новый студгородок УрФУ примет участников Международного фестиваля молодежи

Мероприятие должно пройти с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге

Редакция сайта ТАСС

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новый студгородок Уральского федерального университета (УрФУ) примет участников Международного фестиваля молодежи, который должен пройти с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Росмолодежи со ссылкой на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

"Сейчас одна из флагманских программ, утвержденных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в системе высшего образования - строительство студенческих кампусов. Именно новый студгородок Уральского федерального университета примет участников Международного фестиваля молодежи. Уверен, что наша студенческая молодежь и иностранные студенты по достоинству оценят возможности кампуса и с пользой проведут время", - приводятся в сообщении слова Фалькова.

Министр добавил, что в отечественной системе высшего образования создаются необходимые условия для качественного обучения, комфорта и развития талантов студенческой молодежи.