На участке оранжевой ветки метро Москвы были увеличены интервалы движения

Интервалы были увеличены для проверки состава
13:11
обновлено 13:36

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были увеличены для проверки состава. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения поездов.

В новость внесены изменения (16:36 мск) - добавлена информация о восстановлении движения поездов.  

