На участке оранжевой ветки метро Москвы были увеличены интервалы движения
13:11
обновлено 13:36
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были увеличены для проверки состава. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.
Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения поездов.
