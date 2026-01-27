Путин направил приветствие участникам Рождественских чтений

Глава государства назвал чтения значимым событием в жизни России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, отметив значимость форума в жизни России. В этом году мероприятие посвящено теме "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".

"Ваш авторитетный форум - всегда большое, значимое событие в жизни страны. Объединяя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий России, руководителей органов власти, ученых, политиков, деятелей культуры, он отличается насыщенной повесткой, открытыми и содержательными дискуссиями, атмосферой взаимопонимания и плодотворного, созидательного общения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в ходе форума участникам предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием традиций отечественного образования, воспитанием подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности. Помимо этого, предстоит обсуждение вопросов, связанных с совершенствованием конструктивного сотрудничества государства, церкви и институтов гражданского общества.

Глава государства отдельно подчеркнул, что за последние годы было реализовано немало уникальных совместных проектов и инициатив, среди которых особенно выделяется возведение Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Впоследствии он стал крупным, всемирно известным просветительским, научно-исследовательским и туристическим центром, отметил президент.

Путин выразил уверенность, что нынешние чтения пройдут на высоком творческом, организационном уровне, а выдвинутые вами предложения обязательно будут востребованы. "Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - заключил он.

Международные Рождественские чтения - главный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Заключительный этап Рождественских чтений проходит с 25 по 29 января 2026 года в Москве под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Региональный этап принимали 212 епархий: 198 - в России и 14 - в других странах.