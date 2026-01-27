В Тбилиси отменили концерт "Тату"

Причина не раскрывается

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 27 января. /ТАСС/. Январский концерт российской группы "Тату" в Тбилиси отменен. Об этом ТАСС сообщили в администрации сайта по продаже билетов Biletebi.ge.

"На данном этапе концерт ("Тату" - прим. ТАСС) отменен и не будет проведен. Анонс любого мероприятия будет размещен на нашем сайте и в социальных сетях. Вы можете следить за новостями", - говорится в сообщении Biletebi.ge.

Согласно ранее распространенному анонсу, концерт "Тату" должен был состояться 30 января в 21:00 (20:00 мск.) в тбилисском Дворце спорта.

Причина отмены концерта не называется. Организаторы мероприятия заявляют, что всем людям, купившим билеты, вернут деньги.