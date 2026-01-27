Хинштейн: о спасенных украинцах заботятся наравне с жителями приграничья

Губернатор Курской области подчеркнул, что граждан Украины не удерживают силой, а, наоборот, делают все, чтобы им помочь и поддержать

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Граждане Украины, которые были спасены российскими войсками в ходе освобождения Сумской области и в настоящее время проживают в Курской области, получают всю необходимую помощь наравне с жителями приграничья, пострадавшими в ходе вторжения ВСУ в регион. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в Курске работали коллеги из аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Международного комитета Красного Креста. Главная цель - пообщаться с гражданами Украины, которые были спасены нашими войсками в ходе освобождения Сумской области. <...> О них заботятся и оказывают всю необходимую помощь наравне с нашими жителями приграничья, которые пострадали в ходе вторжения ВСУ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что шесть граждан Украины в настоящее время проживают в Курской области: один из них сейчас находится в больнице, еще пятеро размещены в ПВР. По словам Хинштейна, украинцы обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой и вещами первой необходимости. "Многие очень ждут возвращения домой, когда закончатся боевые действия. У Татьяны Григорьевны, например, тяжелое заболевание, сейчас она проходит лечение в нашем учреждении - благодарна за помощь и заботу. Но там, дома, остаются двое детей - сердце матери болит", - добавил глава региона.

Он подчеркнул, что граждан Украины не удерживают силой, а, наоборот, делают все, чтобы им помочь и поддержать. При этом 12 жителей курского приграничья до сих пор остаются на территории Украины, напомнил Хинштейн, добавив, что власти региона вместе с аппаратом омбудсмена и другими структурами делают все, чтобы вернуть людей домой.