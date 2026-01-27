На Херсонщине многодетные и бойцы СВО получат приоритет при заключении соцконтракта

В регионе планируют заключить более 100 социальных контрактов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2026 году планируют заключить более 100 социальных контрактов, приоритет - многодетные семьи и участники специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогу совещания с правительством области.

"Подвели первые итоги работы по социальному контракту. Этот инструмент помогает семьям с невысокими доходами повышать уровень заработка. В 2025 году заключены 54 контракта, наибольший эффект показало направление малого бизнеса. В 2026 году планируем не менее 108 контрактов с приоритетом для многодетных семей и участников СВО", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в 2026 году старшеклассники и студенты из муниципальных округов Херсонщины смогут присоединиться к всероссийскому проекту "Новый маршрут. Регионы". "Ребята узнают о возможностях, которые дает государство, о молодежных проектах и грантах, в которых можно участвовать уже сегодня", - отметил губернатор.

В ходе совещания также обсудили энергетическую устойчивость объектов образования, здравоохранения и социальной сферы региона на фоне постоянных ударов ВСУ. "Поручил провести инвентаризацию резервных источников питания, чтобы достоверно знать, в каком они состоянии, достаточно ли топлива", - подчеркнул Сальдо.