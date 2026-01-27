В Киеве частично отключили горячую воду для восстановления отопления

Ограничение коснулось Деснянского района города

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Горячую воду частично отключили в Киеве, чтобы провести работы по восстановлению отопления. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сейчас для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды. Высвобожденную тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. При низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые", - говорится в сообщении КГГА в Telegram-канале. Уточняется, что подача горячей воды прекращена в Деснянском районе города, точное количество домов, которые остались без горячей воды, не указано.

"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для <...> восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы", - подытожили там.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области наблюдаются с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. С тех пор в городе наблюдаются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, две основные снабжающие украинскую столицу электростанции общей мощностью около 1,4 ГВт, неоднократно получали повреждения в последнее время.