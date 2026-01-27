Мишустин приветствовал участников Рождественских образовательных чтений

Премьер-министр РФ назвал духовное воспитание молодежи одним из приоритетов госполитики

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, назвав мероприятие значимым событием в общественной жизни страны.

"Сейчас особого внимания требуют вопросы духовного, патриотического воспитания подрастающего поколения. Они являются одним из приоритетов государственной политики. Активная работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В регионах создаются детские движения, проводятся волонтерские акции. Делается все для раскрытия талантов, самореализации школьников и студентов, - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина. - Для формирования у подрастающего поколения гражданской ответственности, любви к Отечеству, уважения к истории и культуре, к религиям и традициям нашей многонациональной и многоконфессиональной страны".

Премьер отметил, что форум за более чем три 10-летия стал значимым событием в общественной жизни россиян, а также традиционно собирает представителей науки и культуры, Русской православной церкви (РПЦ) и органов власти, педагогов из России и зарубежных стран.

"И конечно, невозможно переоценить значимую роль социальных инициатив РПЦ в этой сфере, благодаря которым развивается эффективное взаимодействие церковных и светских учебных учреждений", - уточнил Мишустин.

Он выразил уверенность, что мероприятие поспособствует обмену опытом, лучшими практиками, послужит дальнейшему совершенствованию педагогической деятельности. Мишустин пожелал участникам форума успешной работы и всего наилучшего.

Международные Рождественские чтения - главный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Заключительный этап Рождественских чтений проходит с 25 по 29 января 2026 года в Москве под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Региональный этап принимали 212 епархий: 198 - в России и 14 - в других странах.