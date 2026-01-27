Экс-помощница белгородского губернатора умерла, прилетев на похороны к матери

Вера Мангушева умерла в Астрахани на 39-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Журналист, бывшая помощница губернаторов Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева умерла в Астрахани на 39-м году жизни, прилетев на похороны к матери. Астраханцы смогут попрощаться со своей землячкой 28 января, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

В сообщении говорится, что ушла из жизни Мангушева, деятель в сфере политики и телевизионной журналистики, "человек, который много сделал для астраханцев", а также жителей других регионов России. Она умерла в Астрахани 26 января на 39-м году жизни, прилетев "проститься со своей мамой", Елизаветой Мангушевой, которая умерла после продолжительной болезни 25 января.

В пресс-службе губернатора уточнили, что Вера Мангушева родилась в Астрахани в 1987 году. Работала в редакции ГТРК "Лотос" продюсером и ведущей программ, была помощником губернатора Астраханской области. Начало СВО застало ее в Белгородской области, где она также являлась помощником главы субъекта в самое сложное для региона время, заботилась о жителях Белгорода в сложное для них время. Последние два года Вера проживала в Москве и работала в АНО "Диалог Регионы" помощником гендиректора по связям с общественностью.

"Коллеги и близкие люди Веры" запомнят ее как доброго, светлого, жизнелюбивого и душевного человека, подчеркнули в пресс-службе, добавив, что это "тяжелая и невосполнимая утрата для каждого". Прощание с Верой и ее мамой Елизаветой пройдет 28 января. Сбор состоится в 10:45 у Покровского кафедрального собора.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вера была его помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции. Он отметил, что запомнит ее как одного из самых ответственных людей, которых встречал в жизни.