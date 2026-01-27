В Заполярье началась транспортировка постоянных опор ЛЭП к месту аварии

Работы ведутся круглосуточно

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Транспортировка постоянных опор ЛЭП вертолетом к месту аварии началась в Мурманской области, где обрушение опор ЛЭП на несколько дней оставило без электричества часть Мурманска и Североморск. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Читайте также Полное восстановление займет минимум неделю. Авария на ЛЭП в Мурманской области

"В настоящее время с помощью вертолета началась транспортировка постоянных опор к месту установки. Работы ведутся круглосуточно в условиях плохой видимости, ветра и снегопада. Они продолжатся до полного устранения аварии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в восстановлении задействованы бригады и техника "Россетей", правительства Мурманской области, подрядных организаций, подразделений Северного флота и Ленинградского военного округа.

Ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что на месте аварии были установлены временные опоры, которые позволили полностью восстановить электроснабжение Мурманска, работы по подключению домов в Североморске еще ведутся. По оценке региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.